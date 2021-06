Joue-la comme Foden ! La pépite anglaise a proposé un pari à ses partenaires en cas de victoire à l'Euro. "Si nous le gagnons, j'ai dit à l'équipe qu'ils devaient avoir la même coupe de cheveux que moi, a-t-il confié à talkSPORT. Ils étaient tous d'accord, alors j'espère que si nous le gagnons, vous verrez tout le monde avec la même coupe de cheveux" a-t-il confié.

Depuis quelques mois, le kid de Manchester City arbore une couleur blond décoloré qui fait fureur de l'autre côté de la Manche. Une coupe de cheveux qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain Paul Gascoigne lors de la Coupe du monde 1996. "La comparaison ne me dérange pas du tout, c'était un grand joueur. Je me souviens avoir regardé à la télé les meilleures actions de 'Gazza', un joueur incroyable. Toute l'Angleterre sait ce qu'il représente et ce qu'il a fait. Ce ne serait pas si mal si j'apportais un peu de 'Gazza' sur le terrain" avait-il expliqué avant la compétition.

Les Anglais ne seraient pas la première nation à effectuer ce genre de geste d'équipe. "La Roumanie l'a fait, ils avaient tous la même coupe de cheveux, donc si nous la gagnons, je ferais en sorte que tout le monde ait la même coupe de cheveux" a-t-il encore ajouté.

Avec quatre points en deux matchs, l'Angleterre joue un match décisif contre la République Tchèque ce mardi soir à 21h. En cas de victoire, ils seront assurés de terminer premiers du groupe D.