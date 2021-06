© Montage (AFP et IPM)

Deschamps a plusieurs fois essayé cette défense à trois sans en tirer de bonnes choses pour finir par revenir à du plus classique qui correspond plus à l’équipe de France. Va-t-il changer de dispositif parce qu’il manque un joueur ou juste replacer un Kimpembe qui a dit qu’il pouvait dépanner à un poste où il a débuté ? Je penche plus pour cette option.