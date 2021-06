C’est vrai, cette Italie n’est plus très italienne parce que Roberto Mancini lui a donné une nouvelle identité. Mais c’est ce que cherchait l’Italie depuis plusieurs années au niveau de son équipe nationale mais aussi de ses clubs. Il a apporté cette fraîcheur, il y a plus de fluidité, de folie, de combinaisons dans le jeu pour aboutir à plus de plaisir, alors qu’avant c’était plus mécanique.