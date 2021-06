L'analyse de Johan Walem : "Une grosse rivalité entre l’Italie et l’Autriche" Euro 2020 Pierric Brison © AFP

Une analyse porposée par l'ancien Diable Rouge, Johan Walem.



Difficile de savoir si Marco Verratti commencera la rencontre. C’est le gros point d’interrogation. Si on ne regarde que les qualités et l’expérience, bien évidemment qu’il sera dans le onze de base. Mais son état physique doit aussi être pris en compte. Il a reçu un temps de jeu assez limité jusqu’à présent et son rival a donné satisfaction. Locatelli a pris confiance et a été déterminant. Sa finition, il l’a débloquée il y a peu. Il y a eu une sorte de déclic avec cette équipe, durant la préparation. Avec Berardi, ce sont les deux joueurs qui ont confirmé leur statut en début de tournoi. Je ne sais pas si c’est le moment de prendre un risque avec Verratti…