Dans ce genre de match relativement fermé, la première équipe qui marque finit généralement par l’emporter. C’était un peu écrit et c’est ce qui s’est passé. D’ailleurs, quand le but anglais est tombé, on a senti que c’était terminé rien qu’en voyant la tête basse des Allemands.

Je constate que les Anglais se sont bien adaptés au jeu allemand avec leur 3-4-3. D’abord en bloquant bien les flancs allemands et étant bien larges sur le terrain pendant que Kalvin Phillips a tenu en marquage individuel sur son vis-à-vis. Le milieu de terrain allemand a d’ailleurs peu existé.

(...)