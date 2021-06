Phillips a été l’homme du match. Il y a son impressionnante infiltration sur le but mais aussi tout le reste avec sa faculté de récupérer le ballon très haut. Et la paire qu’il a formée avec Rice a très bien fonctionné. Comme ce carré mis en place avec Southgate qui, en l’absence d’Henderson et de Maguire, a opté pour Mings et Stones en charnière et donc Phillips et Rice au milieu.

Un très bon choix à l’arrivée qui porte sa griffe comme le danger constant sur les phases arrêtées offensives qui est sa signature.

Les Anglais ont réussi à s’installer dans le camp adverse au départ et ont bien géré tactiquement cette équipe croate sans lui concéder grand-chose. La Croatie ressemble au Real dans sa faculté à mettre le pied sur le ballon. Mais elle souffre d’un manque de percussion et de qualités globales offensivement. Elle n’a pas de Benzema, Perisic n’a plus ses jambes d’avant et Rebic et Kramaric ont été décevants.