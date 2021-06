Pour avoir un bon tournoi, il faut de bons arbitres. Et pour savoir si on a de bons arbitres, il faut l’œil d’un connaisseur. Laurent Colemonts rejoint donc l’équipe de La DH-Les Sports+ pour l’Euro. À 48 ans, il a déjà 33 saisons dans les jambes. Sifflet en bouche ou écran devant les yeux dans la camionnette du VAR.

"J’ai commencé l’arbitrage sur un pari avec mon père. Il était dirigeant à Mons et il y avait trop peu d’arbitres. Il m’offrait une raquette de tennis si je venais essayer (sourire). J’ai grimpé tous les échelons, de la P4 à la D1 que je découvre à 31 ans par un Gand - Lokeren. J’ai dirigé 180 matchs pendant 12 saisons jusqu’en mars 2016 où j’arrête sur une blessure. J’ai ensuite été impliqué dans le lancement du VAR en Belgique et j’ai fait deux années dans la camionnette avant que le règlement change et n’autorise que les arbitres actifs à la vidéo. Aujourd’hui, je suis encore ‘match delegate’ et dans le staff de la préparation physique tout en étant le patron de l’arbitrage du hockey sur gazon en Belgique."