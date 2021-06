“It’s coming home, football is coming home” : voilà ce que les supporters anglais chanteront et espèrent chanter jusqu’au 11 juillet, date de la finale de l'UEFA Euro 2020 qui se déroulera… à Wembley.

Car c’est dans la peau de candidat au titre que les Three Lions abordent cet Euro 2020, joué avec un un an de retard. Demi-finaliste de la défunte Coupe du monde, l’Angleterre (4ème au classement FIFA) sera une nouvelle fois attendue au tournant tant l’équipe semble plus que jamais en mesure de proposer un football mêlant force et finesse.

Qui fait partie de l’équipe d’Angleterre ?

Avec 23 joueurs sur 26 évoluant en Premier League, l’équipe est plus que jamais made in England. Sans compter que les exceptions que sont Jadon Sancho, Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et Kieran Trippier (Atletico Madrid) sont loin de faire tache dans le paysage.

Jordan Pickford devrait conserver sa place de titulaire dans les cages anglaises. © AFP

Sur le papier, c’est donc un groupe extrêmement talentueux qui s’apprête à partir à la conquête du premier titre de champion d’Europe des Anglais. Si les deux gardiens en compétition ne sont jamais parvenus à s’imposer sur le long terme, leurs coéquipiers Jordan Pickford (titulaire à Everton) et Dean Henderson (13 matchs avec Manchester United) ont prouvé qu’ils pouvaient avoir le niveau requis.

En défense, on retrouve tant des champions d’Angleterre (John Stones et Kyle Walker avec Manchester City) que des champions d’Europe (Ben Chilwell et Reece James avec Chelsea).

Le milieu anglais proposera solidité et expérience avec des Jordan Henderson (bientôt 31 ans, Liverpool) accompagnées de jeunesse et technique avec Mason Mount (22 ans, Chelsea) mais surtout Jude Bellingham : à peine âgé de 17 ans, il pourrait devenir le plus jeune joueur a foulé la pelouse lors d’un championnat de foot d’Europe.

Harry Kane devra être le fer de lance de l'attaque anglaise. © AFP

Et que dire du noyau retenu sur le plan offensif. A lui seul, le buteur Harry Kane (Tottenham) sort d’une nouvelle saison hors norme avec 33 buts et 17 passes décisives en 49 matchs !

Quant à Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City) et Dominic Calvert-Lewin (Everton), c’est 56 buts et 31 assists cumulés en 2020/2021. Quand on sait que des Jadon Sancho, Phil Foden ou même Jack Grealish sont également repris, la sélection anglaise possède l’un des plus gros potentiels offensifs du tournoi. Reste à voir si les résultats seront à la hauteur des attentes, chose qui a fait défaut lors des dernières grandes compétitions mondiales et européennes…

Derrière Kane, les Rashford, Sterling et autres Calvert-Lewin devront faire parler la poudre. © AFP

Quelles sont les dates des matchs de l’Angleterre ?

Plus encore que son voisin écossais, l’Angleterre pourra bénéficier du soutien de ses supporters, puisque les Anglais joueront trois fois… à Londres ! Le 13 juin à 15 heures contre la Croatie, le 18 juin à 21 heures dans un derby britannique contre l’Ecosse et le 22 juin à 21 heures contre la République tchèque.

Atout de poids : les supporters anglais pourront venir encourager leur équipe à Londres pour tous les matches de poule. © IMAGO

Dans quel groupe se trouve l’Angleterre ?

L’Angleterre fera figure de favori dans le groupe D, face à l’Ecosse, à la République tchèque et à la Croatie. Si le groupe est relativement équilibré avec des équipes talentueuses ou ayant récemment fait leurs preuves (la Croatie est vice-championne du monde en titre), l’Angleterre se doit de remporter sa phase de groupe face à ces adversaires, tant les attentes sont élevées.

Gareth Southgate pourra-t-il faire mieux que lors de la dernière Coupe du monde de football ? © AFP

Cette pression populaire pourrait d’ailleurs être une nouvelle fois un fardeau trop lourd à porter pour les Three Lions, comme ce fut déjà le cas par le passé. Un faux pas lors du premier match, face à la Croatie, pourrait paralyser les joueurs de Gareth Southgate.

Le 11 de départ attendu du sélectionneur Gareth Southgate :

Gardien : Jordan Pickford

Défenseurs : Kyler Walker, John Stones, Luke Shaw

Milieux de terrain : Declan Rice, Ben Chilwell, Mason Mount, Kalvin Phillips

Attaquants : Phil Foden, Harry Kane, Raheem Sterling

Les blessures de certains cadres (comme Maguire) et les récentes hausses de forme de certains joueurs rendent toutefois les pronostics particulièrement compliqués pour l'équipe anglaise.