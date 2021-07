Certains comparent à une loterie les séances de tirs de cet Euro. Mais quels subterfuges plus équitables trouver pour départager deux équipes après 120 minutes de jeu ? Pour rappel, autrefois, c’est à pile ou face que se jouait une qualification. C’était encore bien plus aléatoire. Certes, pour récompenser la meilleure équipe, on pourrait utiliser les statistiques du match : le nombre de tirs cadrés ou de corners, voire le pourcentage de possession du ballon.