Le 30 novembre 2016, Gareth Southgate prenait la place de Sam Allardyce. Depuis, les Three Lions ont terminé à la quatrième place du dernier Mondial et se sont qualifiés très facilement pour le prochain Euro. En 37 matchs disputés, Southgate a gagné 24 fois pour 5 nuls et 8 défaites (dont deux contre la Belgique). Malgré ce bilan flatteur, le sélectionneur anglais n'est pas certain de rester après l'Euro même si son contrat court jusqu'en 2022.

Pour Sky Sports, il a déclaré: " Cela dépendra beaucoup de l'Euro l’été prochain. Quand vous avez une semaine comme celle que vous avez eue, vous avez l’impression que les gens peuvent tomber amoureux de vous. Mais quand ils commencent à ne plus vous aimer, cela peut commencer à affecter l’équipe. Donc, je suis réaliste sur la rapidité avec laquelle la roue peut tourner, mais nous avons toujours planifié à court, moyen et long terme au cours des huit dernières années."

Des déclarations sages à l'image de l'Anglais de 49 ans.