Premier but depuis plus de deux ans pour Saint-Marin...



Il n'est pas toujours facile de porter le maillot de Saint-Marin. Le micro-état situé au Nord de l'Italie a une équipe de football qui tente à chaque rencontre de limiter la casse, ses joueurs étant amateurs et loin du niveau des autres nations voulant se qualifier pour l'Euro.

Mais ce samedi soir, les joueurs de cette toute petite nation ont réalisé un exploit en accueillant le Kazakhstan. Si le score était déjà de 0-3 pour les Kazakhs après 26 minutes, les Saint-Marinais ont offert à leurs supporters le premier but de ces qualifications pour l'Euro 2020, des pieds de Filippo Berardi.

En neuf rencontres jouées, Saint-Marin avait encaissé 43 buts sans en inscrire un seul. C'est désormais chose faite et plusieurs utilisateurs de Twitter ont rapidement repris l'information pour souligner ce qui est un véritable exploit pour ces joueurs.

C'est le cas du compte "San Marino" qui a publié la vidéo du goal de Berardi avec la musique de Céline Dion en arrière-fond.

Le dernier but de Saint-Marin remontait au 4 septembre 2017 lors de la défaite (5-1) face à l'Azerbaïdjan. On comprend donc assez bien la joie des joueurs et de certains Twittos une fois ce (beau) goal inscrit...