L’expression "dominer n’est pas gagner" n’aura jamais autant pris son sens ce lundi soir du côté de Séville. Après 25 minutes de jeu, l’Espagne comptait….82 % de possession de balle pour 235 passes réussies contre… 31 côté suédois.

Mais en termes d’occasions franches, c’était quasiment le néant à l’exception de la tête d’Olmo qui obligeait Olsen à se détendre. La Suède, elle, recroquevillée dans son camp à la façon tortue romaine, attendait que l’orage passe et passait admirablement entre les gouttes.

À sept minutes du terme de cette première période, les Nordiques ont bien cru que leur heure était arrivée mais c’était sans compter sur le magnifique non-sens du but de l’attaquant espagnol, Alvaro Morata. Seul face au but, un peu comme Romelu Lukaku face à la Russie, le joueur de la Juventus ne cadrait même pas. Le choix de Luis Enrique de le préférer à Morenos était déjà remis en question et ce, à juste titre.