Pour rappel, sur Les Sports Plus, nous proposons deux formules d'abonnement: Sport Expert et Sport Premium. Dans les deux cas, le premier mois est gratuit, sans engagement. Pour découvrir nos offres d'abonnement, rendez-vous ici La deuxième formule vous donne un accès complet au site d'Eleven Sports et donc à leurs trois chaînes télé. Ce lundi, vous pouvez suivre Espagne- Roumanie sur Eleven Sports 1 ( en cliquant ici ), dès 20h35. L'enjeu est simple: si l'Espagne l'emporte, les Diables seront assurés à 99% (il faudrait un cataclysme dans le groupe de l'Allemagne et des Pays-Bas, mardi soir) d'être versés dans le groupe B de la Russie à l'Euro. Si par contre l'Espagne ne s'impose pas et laisse donc la France intégrer le pot 1 du tirage au sort de l'Euro, les Diables pourraient être versés avec l'Espagne, l'Allemagne ou les Pays-Bas durant l'Euro.Pour en savoir plus sur ce système compliqué, lisez cet article