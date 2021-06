Critiquée de toutes parts depuis le début de la compétition, l’Espagne était au pied du mur face à la Slovaquie à qui un point suffisait pour se qualifier.

Luis Enrique en était conscient et opérait quatre changements dans son 11 de base. Le T1 de la Roja refusait de calculer (l’Espagne pouvait se contenter d’un partage si la Pologne ne battait pas la Suède).

Bien lui en a pris puisque la tactique du technicien hispanique s’est avérée payante. Tout d’abord, la titularisation de Pablo Sarabia a rapporté gros à la Roja.

Snobé du côté du PSG, le médian de 29 ans, qui ne comptait que six sélections avant ce match, avait à cœur de prouver qu’il valait bien mieux qu’un temps de jeu famélique tant en club qu’en équipe nationale.

Sur son flanc droit, Sarabia aura été à la baguette toute la rencontre et ce n’est que justice qu’il soit à la conclusion pour le 0-3 et à l’assist pour le quatrième but des siens.