L'UEFA répond non mais l'inquiétude est de plus en plus présente. Et légitime.

Personne ne peut dire comment évoluera la pandémie mais force est de constater que de plus en plus d'événements, notamment sportifs, sont annulés ou reportés en Europe. Le football européen n'échappe pas à la règle, avec plusieurs matches décalés, notamment en Italie, ces derniers jours. D'autres rencontres pourraient être organisées à huis-clos en raison des impératifs du calendrier. En Ligue des Champions, le huitième de finale retour entre la Juventus et Lyon est notamment en danger au vu de l'épidémie qui frappe particulièrement le nord de l'Italie.

Alors, forcément, on est en droit de se poser des questions sur la tenue des matches qui se dérouleront au stade olympique de Rome cet été, qui devait accueillir le premier match de la coupe des Nations. Bien sûr, d'autres villes parmi les 11 autres hôtes du championnat d’Europe 2020 (Bakou, Copenhague, Saint-Pétersbourg, Amsterdam, Bucarest, Londres, Glasgow, Bilbao, Dublin, Munich et Budapest) pourraient être touchées par le covid-19 avant le 12 juin. La situation sera particulièrement problématique si c’est le cas de l’Angleterre, qui devait accueillir la phase finale de la coupe d’Europe (demi-finales et finale, ainsi que l’un des huitièmes de finale de l’Euro) dans le stade de Wembley.

Aux dernières nouvelles, l’UEFA "prend les choses au sérieux, nous suivons la situation de près et sommes en contact avec l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)", a fait savoir l'organisateur de l'Euro 2020 par voie de communiqué, pour répondre à de nombreuses interrogations sur le coronavirus et ses conséquences. "Nous nous en remettons aux autorités sanitaires locales et nous ferons ce qu’elles nous diront".

Comme expliqué ci-dessus, l'infection donne d'autres priorités à l'UEFA que la compétition tant attendue. Mais on peut déjà imaginer que voir les supporters des 24 nations qualifiées se déplacer dans toute l'Europe pour se concentrer ensuite dans certaines villes serait un véritable accélérateur de la propagation de ce nouveau virus particulièrement contagieux, s'il présente toujours une menace cet été et qu’aucun vaccin n’a été trouvé. D'ailleurs, la tenue des barrages les 26 et 31 mars prochains pourrait déjà être compliquée.

Mais qu’en est-il de la participation des Diables Rouges à la compétition organisée par l’UEFA ? Le président de la RBFA (Fédération Royale Belge de Football), Mehdi Bayat, a assuré que la santé des joueurs et de la délégation primait dans toutes les décisions.