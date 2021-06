Vous aimez les playoffs 3, feue la coupe Intertoto ou la pizza à l’ananas ? La formule qualificative de cet Euro 2020 à 24, qui se déroule en juin 2021, est faite pour vous. Trop d’équipes (déjà en 2016), trop de petits poucets, trop de disparités entre les équipes qui jouent à domicile et celles qui enfilent les vols, et au final pas de logique et peu de surprises...