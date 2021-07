Alors que l'on approchait de coup de sifflet final, la tension était palpable sur la pelouse de Wembley. Le score était de 1-1 et supporter présent dans le stade a décidé de faire le spectacle pendant quelques secondes.

Ce jeune homme athlétique a même réussi à esquiver les assauts des stewards pendant prêt d'une minute. Il aura fallu 4 gardes pour intercepter la course effrénée de cet inconnu... qui n'en est pas vraiment un.

En effet le journal The Sun a reconnu le fameux "streaker". Il s'agit du chanteur Adam Harison, un artiste ayant participé à l’émission télévisée "Little Mix", un télécrochet de musique et de téléréalité britannique diffusé sur la BBC.