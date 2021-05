L'hymne aura un fort accent irlandais avec des extraits de Bono et The Egde de U2. Martin Garrix, 24 ans, a intitulé son morceau "We Are The People We've Been Waiting For".

Le DJ néerlandais était devenu célèbre en 2013 avec "Animals". Martin Garrix a collaboré ensuite notamment avec Dua Lipa ("Scared To Be Lonely") et Troye Sivan ("There For You").

Martin Garrix avait été choisi comme successeur du Français David Guetta - qui avait composé l'hymne de l'Euro en 2016.

L'Euro, reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, se disputera du 11 juin au 11 juillet dans onze pays.