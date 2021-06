Mentalement aussi, la Squadra est très forte. Le doute aurait pu s’installer après les deux contretemps survenus autour de la vingtième minute de jeu. Le but de Chiellini était d’abord annulé pour une faute de main dans le duel face à Xhaka et Akanji. Et dans la foulée, l’expérimenté défenseur devait retirer son brassard de capitaine du bras et laisser sa place à Acerbi, à cause d’une blessure musculaire.

Ses coéquipiers n’ont nullement été déstabilisés. Deux minutes plus tard, Berardi prenait Rodriguez de vitesse sur son flanc gauche et laissait Locatelli, déjà à la base de l’offensive, ouvrir la marque (1-0).



(...)