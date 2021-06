L'équipe de la Belgique pour l'Euro 2021

Les Diables rouges doivent y croire. Après des qualifications brillantes (30 sur 30, meilleure attaque et meilleure défense), la Belgique s'avance avec des certitudes. Certes, certains cadres comme Eden Hazard ou Axel Wistel sont moins fringants qu'en 2018, mais collectivement, l'équipe a passé un palier. Avec Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku comme porte-drapeaux, l'équipe nationale peut rêver d'aller loin.

Pour cette génération du football belge, il s'agit déjà du troisième tournoi international avec la même colonne vertébrale. Au gardien, on retrouve celui que l'on surnomme El Muro: Thibaut Courtois (Real Madrid). Après une première année d'apprentissage en 2018, l'ancien joueur de Genk s'est imposé comme une référence en Liga. Compétition qu'il a d'ailleurs remportée en 2020. Devant lui, Toby Alderweireld (Tottenham) et Jan Vertonghen (Benfica) font partie des meubles. Les deux Anversois pures souches seront associés à soit Dedryck Boyata (Hertha Berlin), qui a remplacé Vincent Kompany depuis sa retraite dans l'esprit de Martinez ou le vétéran Thomas Vermaelen (Vissel Kobe). Sur les côtés, Timothy Castagne Leicester City) prend de plus en plus de place et lorgne clairement la place de l'ancien incontournable Thomas Meunier (Dortmund). Les deux amis ardennais seront en compétition pour le poste de piston droit. À gauche, le polyvalent Thorgan Hazard (Dortmund) devrait normalement s'imposer devant Nacer Chadli (Istanbul BB).

Au milieu, les tracas d' Axel Witsel (Dortmund) ont changé la donne. Victime d'une rupture du talon d'Achille, le médian de Dortmund ne devrait disputer que le troisième match contre la Finlande. Ce qui signifie que Leander Dendoncker (Wolverhampton) devra boucher le trou béant laissé par le Liégeois. Et ce avec un autre style. Plus énergique et moins dans le contrôle, il évoluera plus comme un chien fou que comme une tour de contrôle. À côté de lui, Youri Tielemans (Leicester) s'impose comme le choix le plus logique. Chouchou du coach Martinez en 2018, le Foxes a pris une autre dimension depuis deux ans et son transfert à Leicester.

Offensivement aussi, l'entraîneur et sélectionneur national, Roberto Martinez, doit faire face à plusieurs problèmes. À 100%, Eden Hazard (Real Madrid) et Kevin De Bruyne (Manchester City) sont les deux joueurs créatifs de cette équipe. Le premier n'est pas encore à 100% après des blessures à répétitions cette saison au Real Madrid tandis que le second s'est fait cartonner par Rüdiger en finale de Ligue des champions. Pour les remplacer, au moins durant le début de la compétition, le Catalan va miser sur le Colchonero Yannick Carrasco (Atletico Madrid) à la place du Merengue. Tandis que Dries Mertens (Naples) devrait certainement prendre place à côté de lui. En pointe, aucune discussion possible. Le big boss s'appelle Romelu Lukaku (Inter Milan). Incontesté et incontestable après une saison canon à l'Inter, il va porter sur ses larges épaules le poids de l'attaque des Diables rouges. L'attaquant est également le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique avec 60 buts en 93 sélections.

Autre phénomène de la sélection: Jérémy Doku (Rennes). L'ailier pousse prend de plus en plus d'ampleur en sélection et Dries Mertens va devoir élever son niveau s'il ne veut pas perdre sa place dans l'équipe. Le Rennais est le plus jeune joueur de l'effectif avec ses 19 petites bougies.

Eden Hazard sera-t-il en forme pour l'Euro avec la Belgique? © BELGA

Le groupe de la Belgique

Les Diables sont logiquement les grands favoris de ce groupe B de l'Euro 2020. Face à eux, ils joueront deux fois contre des équipes qui évolueront devant leur public (Russie et Danemark). Face aux Russes, la sélection nationale avancera en terre connue. D'abord parce que c'est là qu'ils ont réussi leur meilleur parcours en Coupe du monde en 2018. Ensuite parce que les Diables ont battu la Sbornaïa deux fois en 2019 (1-4 et 3-1). Les deux équipes se sont déjà rencontrées 7 fois depuis 1996 avec un bilan de cinq victoires et deux matchs nuls. La grande star de cette équipe est Golovin. Le meneur de jeu de l'AS Monaco aura pour mission d'alimenter le géant de 2,02 mètres Artem Dzyuba.

Les Diables enchaîneront contre le Danemark, l'adversaire qui semble le mieux armé pour ennuyer le favori du groupe. Cette rencontre se déroulera au Parken Stadium Copenhague. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 15 fois depuis 1922, le dernier match entre les deux formations a été remporté par Belgique le mercredi 18 novembre 2020 (Ligue des nations A - 6e journée : 4-2). Christian Eriksen est clairement le fer-de-lance de cette équipe scandinave. Il est entouré par des joueurs qui évoluent dans de grands clubs étrangers comme Thomas Delaney (Dortmund), Martin Braithwhaite (Barcelone), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Yussuf Poulsen (Leipzig) ou encore l'ancien genkois Joakim Maehle (Atalanta).

La dernière rencontre du groupe opposera la Belgique à la Finlande au Stade Krestovski de Saint-Pétersbourg. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 9 fois depuis 1953, le dernier match entre les deux formations s'est soldé par match nul le mercredi 01 juin 2016 (Matches amicaux A - 30/05/2016 : 1-1). Les Diables n'ont plus battu la Finlande depuis... 1968 ! La star de l'équipe est Teemu Pukki qui a inscrit 26 buts avec Norwich en Championship. Les Diables devraient également rencontrer une connaissance car le Genkois Uronen évolue dans la charnière centrale. La Finlande est 55e au classement FIFA.

Calendrier des matchs la Belgique pour l'UEFA Euro 2020





Samedi 12 juin à 21h: Belgique - Russie (Stade Krestovski de Saint-Pétersbourg)

Jeudi 17 juin à 18h: Belgique - Danemark (Parken Stadium de Copenhague)

Lundi 21 juin à 21h: Belgique - Finlande (Stade Krestovski de Saint-Pétersbourg)

Si les Diables sont premiers, ils affronteront le meilleur troisième du groupe A en huitième de finale (Italie, Suisse, Turquie, Pays de Galle) /D (Croatie, République Tchèque, Angleterre, Écosse) /E (Pologne, Slovaquie, Espagne, Suède) /F (France, Allemagne, Hongrie, Portugal).

Si les Diables sont deuxièmes, ils joueront contre le second du groupe A en huitième de finale.

Les Diables peuvent également se qualifier en tant que meilleur troisième.

La star de l'équipe: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l'histoire des Diables rouges © BELGA



Qui aurait misé sur lui il y a encore quelques années? Depuis son arrivée à l'Inter Milan, l'attaquant n'est plus le même homme. S'il a toujours eu cette rage de vaincre, le colosse a fait des pas de géant dans le jeu. Bon dos au but, utile dans le pressing, tueur devant le but... Big Rom' incarne plus que jamais la force de frappe des Diables rouges. Physiquement affûté et rarement blessé au contraire de KDB ou Eden Hazard, Romelu Lukaku a prouvé qu'il était le numéro un et qu'il venait d'une autre planète. Si à une époque révolue certains commentateurs pouvaient remettre en cause son hégémonie face à Batshuayi ou Benteke, plus personne ne le discute désormais. Devenu meilleur buteur de l'équipe belge avec 60 buts en 93 sélections, le Diable Rouge est une référence en Belgique et en Europe. Une chose est certaine désormais: sans un Romelu Lukaku de gala, les Belges n'auront aucune chance à l'Euro.