Ce mercredi, les joueurs de l'équipe de France étaient attendus à Clairefontaine pour le début du stage de préparation des Bleus pour l'Euro.

Après plus de cinq ans et demi d'absence, Karim Benzema a franchi les portes du château de Clairefontaine. Le buteur du Real Madrid a livré ses premières impressions au micro de la fédération française de football: "Je suis content de retrouver le château. Je pense que ça va très bien se passer, je suis super content. (...) Et maintenant, je suis concentré sur le terrain, prêt à montrer ce que je sais faire sur le terrain. Mais je suis très content de revenir ici, d’être avec l’équipe de France"

Mais c'est surtout l'image de la rencontre entre Didier Deschamps et KB9 qui a retenu l'attention des internautes. On voit une chaleureuse accolade entre Deschamps et Benzema avant que le sélectionneur, souriant, chambre KB9 sur sa coupe de cheveux avant de lui demander s'il arrivait de Lyon, sa ville natale.