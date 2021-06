Une Chronique signée Jean-Marc Ghéraille sur Cristiano Ronaldo et les bouteilles de Coca qu'il a enlevées en conférence de presse.

Le sport et la pub. Un vieux couple indissociable et de plus en plus "amoureux". Sans le sponsoring, le professionnalisme n’existerait pas. Néanmoins, le marketing sportif s’est (heureusement) modernisé tout en conservant ses acquis : la visibilité à tout prix. Jadis, avant Internet et les réseaux sociaux, de nombreuses vedettes ont promotionné des produits en tous genres. Notre Eddy Merckx national, star incontestable des années 1970, s’y est aussi frotté en vantant de… la graisse pour frites et même des cigarettes.