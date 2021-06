Même si ce n’est pas lors d’un Euro, Michel Preud’homme et Thibaut Courtois ont été élus meilleurs gardiens de la planète après le Mondial 1994 et 2018. Jean-Marie Pfaff, plus exubérant que ses deux successeurs et qui a donné au poste des lettres de noblesse et un côté plus funky, s’était, lui, auto-attribué le titre. Aujourd’hui, de Neuer à Lloris, ce sont tous des stars baraquées comme des armoires à glace et plutôt longilignes.