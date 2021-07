Rien ne vaut les discussions enflammées autour du foot. Alors, péno ou pas péno pour les Anglais face aux Danois ? La VAR était censée tuer dans l’œuf toute forme de protestation. Or, dans ce cas, elle donne encore plus de grain à moudre à celles et ceux qui parlent de favoritisme. Car aucune image n’offre la certitude que Sterling, grand spécialiste des envolées dans le rectangle, n’a pas abusé tout son monde.