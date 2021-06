Je ne sais pas vous mais l’hymne de cet Euro, du moins son gimmick électropop, entre facilement dans l’oreille. Presque plus, non vraiment plus, que la chanson qui a remporté le concours Eurovision en mai et que tout le monde a déjà rangée aux oubliettes. Nous sommes d’accord, il y a la voix de Bono et le riff de guitare de l’exceptionnel The Edge mais pas de quoi non plus squatter les hautes sphères du hit-parade.