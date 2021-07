La demi-finale Angleterre - Danemark aura une saveur particulière pour plusieurs joueurs de l’Union Saint-Gilloise. Et pour cause : trois Anglais (Christian Burgess, Matthew Sorinola, Marcel Lewis) et deux Danois (Casper Nielsen, Jonas Bager) font partie du groupe de Felice Mazzù. "Nous nous rejoindrons mercredi soir pour regarder la rencontre ensemble, sourit Burgess, le solide défenseur des Bruxellois. Nous étions heureux quand nous avons vu que nos deux pays allaient s’affronter… Mais le moment le plus marrant sera surtout mercredi soir quand l’Angleterre aura sorti le Danemark de l’Euro (rires)."

Quelques minutes après leur victoire face à Deinze mardi après-midi, nous avons rassemblé autour d’une même table Burgess et Sorinola d’un côté, Nielsen et Bager de l’autre. Pour un match entre Anglais et Danois, avant la demi-finale de ce mercredi soir tant attendue par les deux parties.

Quel est votre sentiment général avant cette demi-finale ?