Ce samedi, le monde du football a retenu son souffle. En première période, Christian Eriksen s'est littéralement écroulé. Inanimé pendant de longues minutes insoutenables, il a finalement été réanimé. Ce dimanche, la Fédération de football du Danemark a communiqué sur l'état du milieu de terrain. Et les nouvelles sont plus ou moins rassurantes. "Ce matin, nous avons parlé à Christian Eriksen", commence le communiqué publié sur les réseaux sociaux. "Il a envoyé des remerciements à ses coéquipiers. Il se trouve dans un état stable mais il va rester à l'hôpital pour subir des examens supplémentaires. L'équipe et le staff ont reçu une assistance de crise et continuent d'être présents après l'incident d'hier (NDLR ce samedi)"

Alors qu'Eriksen est revenu d'entre les morts, la fédération a surtout voulu remercier ceux qui lui ont sauvé la vie. "Nous aimerions dire merci à tous ceux qui ont pensé à notre joueur, comme les fans, les joueurs, la famille royale du Danemark comme celle de l'Angleterre ou encore les fédérations internationales. Nous encourageons tout le monde à continuer de nous envoyer des messages pour assurer que tout se passe bien pour Christian et sa famille."