L’Euro constitue forcément un rendez-vous incontournable pour les amateurs de paris sportifs. Alors que les 24 équipes qualifiées offriront au public 51 rencontres en l’espace de 31 jours dans 11 villes différentes, Betfirst a pris une allure d’agora sur laquelle les parieurs espéreront en tout cas transformer leurs intuitions en bénéfices.

Si, vu la profondeur et le talent intrinsèque de son groupe, la France est évidemment le pronostic le plus sûr pour la victoire finale (5,50), l’Angleterre (6,00), qui aura l’avantage du terrain, l’Espagne (8,50), l’Allemagne (8,50) et l’Italie (9,00) suivent les champions du monde en titre de très près. Le Portugal (9,50) et les Pays-Bas (14,00) sont aussi pressentis. Le fait que la cote des Diables (15,00) les place derrière nos voisins du nord et les tenants du titre ne signifie cependant pas qu’ils sont huitièmes favoris. En réalité, la Belgique est troisième favorite, mais Betfirst a temporairement boosté la cote des hommes de Martinez. Sérieux candidats au sacre, les Diables sortent aussi du lot à bien d’autres niveaux encore.

KDB et Big Rom pour le trophée de meilleur joueur

Lors des années de grands tournois, le titre de meilleur joueur de la compétition représente un fameux argument dans la course au Ballon d’or également. Pour cet Euro, la lutte pour cette reconnaissance semble tout aussi ouverte que pour le plus prestigieux des titres individuels. Meilleur joueur de la meilleure sélection, Kylian Mbappé tient la corde (9,00). Mais Kevin De Bruyne n’est pas loin (10,00). Alors qu’il est hautement incertain pour le match d’ouverture, celui qui a fraîchement été élu joueur PFA de l’année par ses pairs en Premier League aura à cœur de prendre sa revanche après cette défaite (et cette malheureuse blessure encourue) en finale de Ligue des champions.

Mais le milieu de Manchester City n’est pas le seul Diable à être bien placé dans cette catégorie. Si Harry Kane (13,00) le devance légèrement, Romelu Lukaku (15,00) a toutes ses chances également. Élu MVP de la saison en Serie A, le buteur de l’Inter espérera continuer à surfer sur la vague qui l’a vu guider les Nerazzurri vers le titre en Italie. Il a encore déposé sa carte de visite lors du match de préparation face à la Croatie.

Kane ou Lukaku pour le titre de meilleur buteur

Personne n’a fait trembler les filets plus qu’Harry Kane en Premier League lors de la défunte saison. Alors que Tottenham a patiné, le fer de lance de Gareth Southgate a également terminé meilleur passeur du championnat anglais. Ajoutez à ces deux ingrédients le fait qu’il a également dominé le classement des buteurs lors de la dernière Coupe du monde (avec six réalisations) et vous obtenez le profil qui colle parfaitement à celui d’un favori pour le titre de meilleur buteur de cet Euro.

Si une mise sur l’attaquant des Spurs pourrait vous permettre de multiplier votre investissement par 6,50, un pari sur Romelu Lukaku vous permettrait d’éventuellement remporter 7,50 fois la valeur de votre engagement. Par ailleurs, celui qui a passé la barre des 60 buts en sélection (en un temps record) lors de l’amical face à la Croatie serait aussi le joueur le plus susceptible d’inscrire un coup de chapeau lors du tournoi (6,50). Il devance notamment Harry Kane (7,00), Alvaro Morata (7,00), Memphis Depay (7,50) ou encore Kylian Mbappé (7,50).

Justement, le Français complète le podium en ce qui concerne les favoris au titre de meilleur buteur de l’Euro (9,50), derrière Kane et Lukaku. Suivent alors son compatriote Karim Benzema (13,00) et Cristiano Ronaldo (13,00).

Eden Hazard est le deuxième Belge de ce classement. Le capitaine des Diables figure à la 14e place, avec une cote de 29,00.

Les Diables finalistes les plus probables

Curieusement, la France a beau être la favorite à la succession des Portugais, les hommes de Martinez sont les plus susceptibles d’arriver jusqu’à Wembley le 11 juillet. Miser sur une éventuelle accession à la finale des Diables permettrait de rafler 3,50 fois sa mise. Les Bleus (3,75) et les Anglais (4,00) complètent le podium.

Justement, une finale entre la Belgique et la France (17,00) ou entre la Belgique et l’Angleterre (17,00) serait les scénarios les plus probables selon Betfirst. Un affrontement entre les Three Lions et le Coq (19,00) n’est pas impensable non plus, au même titre qu’un duel entre ces mêmes troupes de Deschamps et celles de Luis Enrique (19,00).