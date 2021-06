Il était une fois la Grèce sur le toit de l’Europe. Au bout d’un Euro 2004 inespéré, commencé et terminé par une victoire sur le Portugal, pays hôte. La Grèce du capitaine Théodoros Zagorakis, capitaine et élu Joueur du tournoi, hyper efficace, super organisée, qui barricadait son rectangle et parvenait, peu importe la manière, à marquer un but de plus que l’adversaire. Cela a été la marque de fabrique sous Otto Rehhagel. C’est simple : en quart contre la France, en demie contre la République tchèque puis en finale face au Portugal d’un jeune prometteur, un certain Cristiano Ronaldo, les Grecs ont chaque fois gagné 1-0. « C’était une surprise totale. Nous n’avions que 12 ou 13 bons joueurs », admettra quelques temps plus tard le buteur Angelos Charisteas.

Mais la suite n’a pas été simple à assumer. Pas de qualification pour la Coupe du monde 2006, puis une piteuse élimination dès la phase de groupe de l’Euro 2008, après trois défaits en autant de matchs. L’euphorie retombée, les Dieux grecs sont redevenus des footeux lambda.