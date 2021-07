Après la victoire de l'Angleterre face au Danemark, des scènes de liesse ont éclaté dans le stade de Wembley, bien entendu voué à la cause des Three Lions. Mais parmi tous ces supporters euphoriques, l'une d'entre eux l'était encore plus que les autres.

En effet, après la rencontre, le jeune milieu Mason Mount s'est approché d'une des tribunes de la mythique enceinte londonienne pour donner son maillot à une jeune fille présente dans le stade.

Submergée par l'émotion, la jeune fille a fondu en larmes dans les bras de son père, tenant fermement ce précieux cadeau entre ses mains.