La confiance était déjà faible avant le championnat d'Europe de football et la défaite contre la République tchèque en huitième de finale (0-2) a confirmé l'opinion de beaucoup. Le programme d'information et d'actualité EenVandaag a mené le sondage auprès de 7.009 supporters néerlandais après l'élimination des 'Oranje'. L'incompréhension persiste chez de nombreux supporters quant aux choix tactiques, aux remplacements, à la manière de communiquer et à l'attitude rigide de Frank de Boer dans ce tournoi. Un total de 57% souhaite donc qu'il quitte son poste d'entraîneur de l'équipe nationale.

Maintenant que l'équipe néerlandaise est éliminée du tournoi, la sympathie des supporters va à la Belgique, qui a réussi à se qualifier pour les quarts de finale. De même, lors des précédents tournois où les Pays-Bas ne s'étaient pas qualifiés, de nombreux supporters néerlandais espéraient que la Belgique remporterait le tournoi.