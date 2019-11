La qualification du Danemark ce lundi conjuguée à la confirmation du statut de tête de série de l'Espagne permet déjà aux Diables de savoir qu'ils seront automatiquement versés dans le groupe B de la Russie et du Danemark à l'Euro, comme nous vous l'expliquions ici . Prenons toutefois quelques pincettes de circonstance puisque si ce scénario est le plus logique selon les critères énoncés par l'UEFA sur son site officiel, on notera toutefois que l'organisateur de l'Euro s'est gardé une porte de sortie avec cette petite phrase: "Toute autre restriction et les têtes de série seront confirmées avant le tirage au sort".Les résultats des éliminatoires et les barrages à venir, conjugués à l'obligation de verser les pays hôtes dans le groupe qui leur correspond, tronquent énormément ce tirage au sort du 30 novembre et l'UEFA pourrait donc sortir un lapin de son chapeau pour éviter notamment d'avoir un groupe B qui se forme automatiquement, sans tirer la moindre boule. Autre problématique: la Hongrie et la Roumanie, deux pays organisateurs, disputeront le même barrage si la première citée ne se qualifie pas ce soir. Et, forcément, si l'une de ces deux nations parvient à se qualifier, il faudra la propulser dans son groupe (le F pour la Hongrie, le C pour la Roumanie). Sauf que les barrages se termineront le 31 mars et qu'il faudrait donc intervertir au moins deux nations deux mois et demi à peine avant le début de la compétition.L'UEFA a donc tout intérêt à ce que la Hongrie s'impose au pays de Galles ce soir, ce qui simplifierait grandement sa tâche. En cas de nul, la Slovaquie tirerait probablement les marrons du feu et en cas de victoire du pays de Galles, ce sera la bande à Gareth Bale qui se qualifiera.Au passage, si la Hongrie se qualifie et rejoint immédiatement le groupe F (qui se disputera à Munich et Budapest), cela aura des répercussions sur le groupe des Diables ! En effet, la Hongrie figurerait dans le pot 4 du tirage au sort au même titre que la Finlande et les quatre barragistes. Et dans les barragistes, on retrouve l'Irlande dans la Ligue B, l'Ecosse dans la Ligue C et, par jeu de vases communicants, la Roumanie dans la Ligue A. Trois pays hôtes, à qui il faudrait alors garder une place au chaud dans le groupe que leur stade accueillera. Quant à la Ligue D, elle compte dans ses barragistes le... Kosovo, qui ne peut pas affronter la Russie "jusqu'à nouvel ordre dans les compétitions UEFA", selon un communiqué du 18 octobre dernier . Il ne resterait donc que la Finlande pour intégrer le groupe B.En résumé, si la Hongrie se qualifie ce soir, et sous réserve d'une éventuelle modification de l'UEFA dans ses restrictions liées au tirage au sort, les Diables affronteraient la Russie, le Danemark et la Finlande pendant la phase de groupes de l'Euro. Cela vaudrait-il encore la peine pour Roberto Martinez de faire le déplacement jusque Bucarest le 30 novembre ?

Les pots de l'Euro 2020, à confirmer par les résultats de ce mardi soir pour les équipes en gras:

Pot 1: Angleterre, Belgique, Italie, Allemagne, Espagne, Ukraine

Pot 2: France, Pologne, Suisse, Croatie, Pays-Bas, Russie

Pot 3: Portugal, Turquie, Danemark, Autriche, Tchéquie, Suède

Pot 4: Hongrie (ou pays de Galles ou Slovaquie), Finlande, Ligue A, Ligue B, Ligue C, Ligue D