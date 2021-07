Le prince George et ses parents, William et Kate, assistent ce dimanche soir à Wembley à la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie.

Le petit garçon de 7 ans n'a évidemment pas pu cacher sa joie lorsque les Three Lions ont rapidement ouvert le score.



La scène, captée en vidéo, fait le buzz sur les réseaux sociaux.

A noter que le 29 juin dernier, l'arrière-petit-fils d'Elizabeth II avait déjà fait sensation à Wembley en soutenant les Anglais face aux Allemands, à l'occasion des huitièmes de finale de l'Euro. Ce jour-là, le petit prince avait déjà porté chance aux Three Lions...