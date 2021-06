Quart de finaliste lors de la Coupe du monde sur son sol en 2018, la Russie va tenter de récidiver cet été. Mais la tâche ne sera pas aisée. Car elle dispose de moins de talent que la Belgique ou le Danemark. Plus grand pays du monde en termes de superficie (6.600 km d'ouest en est, 3.000 km du nord au sud), il ne l'est pas à l'échelle du football. La plupart de ses joueurs évolue en Super Liga, le championnat domestique qui a perdu beaucoup de valeur en quelques années. Sa meilleure performance date de 2008 lorsque l'aigle bicéphale avait rejoint les demi-finales avec Arshavin and co. Il faudrait un miracle pour réussir une pareille performance. Et la double confrontation face aux Diables en 2019 (7-1 sur les deux matchs) lors des éliminatoires ne pousse pas à l'optimisme.

L'équipe de la Russie pour l'UEFA Euro 2020

La légende Igor Akinfeev partie, c'est Anton Shunin (Dynamo zagreb) qui a pris la relève au gardien de but. Titulaire depuis 2019, il devrait arrêter sa carrière après cette phase finale. Le sélectionneur et entraîneur Cherchesov a effectué un gros rajeunissement de son effectif. Mais pas de son onze titulaire. Avec la retraite de Ignasevitch, la Russie s'appuie sur un trio expérimenté: Gueorgui Dzhikiya (Spartak Moscou), Andrey Semenov (Akhmat Grozny) et Fyodor Kudryashov (Antalyaspor).

Devant eux, Magomed Ozdoev (Zenith) a pour mission de cadenasser l'entrejeu et couper les lignes de passes. A priori, il devrait être accompagné par Roman Zobnin (Spartak Moscou) qui a davantage un profil de numéro huit. Sur les côtés, on retrouve le vétéran de 37 ans Yuri Zhirkov (Zenit) sur le côté gauche. Tandis que Mario Fernandes (Spartak Moscou) évoluera sur la droite.

Offensivement, il y a deux chaises pour trois joueurs. Alexsandr Golovin (Monaco) est un pion essentiel de l'animation des Russes. Il est l'un des rares joueurs russes expatriés à avoir réalisé une bonne saison. Véritable révélation du tournoi en 2018, Denis Cheryshev n'est jamais parvenu à s'emparer d'une place de titulaire au FC Valence. Arrivé pour 14,5 millions d'euros à l'Atalanta, Aleksey Miranchuk n'a pas non plus réussi de s'emparer d'une place dans le onze dans la botte. Ces deux joueurs devraient donc se disputer la place pour tenter d'alimenter le géant Artem Dzyuba (Zenit). Fort de son double mètre, la Russie a tendance à balancer des longs ballons et espérer un miracle de son attaquant. Capitaine, il est également le meilleur buteur de sa sélection.

Le groupe de la Russie

Versée dans le groupe B, la Russie affrontera la Belgique, le Danemark et la Finlande. Elle aura la chance de disputer deux matchs à Saint-Pétersbourg face à la Belgique et la Finlande. Clairement pas favorite, elle va devoir batailler ferme lors de son troisième match contre le Danemark pour essayer de passer en huitième de finale. Et tenter de faire mieux que son quart de finale à la Coupe du monde 2018.

Calendrier de la Russie à l'Euro 2021

Russie - Belgique: le samedi 12 juin 2021 à 21h au Stade Krestovski (Saint-Pétersbourg). La stat contre la Belgique: le dernier match entre les deux formations a été remporté par la Belgique le samedi 16 novembre 2019 (Qualif. Euro - 9e journée : 4-1).

Russie - Finlande: le mercredi 16 juin 2021 à 15h au Stade Krestovski (Saint-Pétersbourg). La stat contre la Finlande: le dernier match entre les deux formations a été remporté par la Russie le mercredi 10 juin 2009 (Qualif. CM Europe - 8e journée : 3-0).

Russie - Danemark: le lundi 21 juin 2021 à 21h au Parken Stadium (Copenhague). La stat contre le Danemark: le dernier match entre les deux formations a été remporté par la Russie le mercredi 29 février 2012 (Matches amicaux A - 29/02/2012 : 2-0).

Si la Russie finit première, elle affrontera le meilleur troisième du groupe A en huitièmes de finale (Italie, Suisse, Turquie, Pays de Galle) /D (Croatie, République Tchèque, Angleterre, Écosse) /E (Pologne, Slovaquie, Espagne, Sudèe) /F (France, Allemagne, Hongrie, Portugal).

Si l'équipe Russe finit seconde, elle jouera contre le second du groupe A en huitième de finale.

La star de l'équipe: Aleksandr Golovin

© AFP

Le joyau du pays. Véritable star en Russie, le milieu offensif de 25 ans est le dynamiteur de son équipe. Capable de raids solitaires impressionnants, il est aussi très juste dans le jeu et sur coup de pied arrêté. Ce qui est très utile lorsque l'on sait que son attaquant est un déménageur qui mesure 2,02 mètres. Le meneur de jeu a un parcours atypique. Sélectionné par l'entraîneur Fabio Capello alors qu'il n'avait jamais joué avec le CSKA Moscou, il a rapidement gagné ses galons de titulaire. Au point d'avoir déjà disputé deux grandes compétitions internationales (Euro 2016 et Coupe du monde 2018). Depuis son transfert à Monaco, il a joué de malchance avec des blessures à répétitions. Notamment à la cheville qui le ne laisse jamais vraiment tranquille. Grâce à son caractère, il est venu à bout de ses pépins physiques en fin de saison. La Sbornaya manque clairement de talent offensivement. Dans ce marasme, les éclairs de génie devront passer par lui.