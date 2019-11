Le suspense insoutenable est derrière nous: la Belgique affrontera la Finlande à l'Euro 2020 et non le pays de Galles. Comme prévu, la Russie et le Danemark complètent ce groupe B qui était déjà défini à 75%. La sensation de ce tirage au sort vient du groupe F, véritable groupe de la mort, où la France affrontera l'Allemagne et le Portugal !



Le match d'ouverture du groupe B sera Russie-Belgique, à Saint-Pétersbourg, le 13 juin. Les Diables iront ensuite défier le Danemark à Copenhague le 18 juin, avant de se mesurer à la Finlande, à Saint-Pétersbourg, le 22 juin. La Finlande qui sera, elle aussi, (presque) à domicile puisque Saint-Pétersbourg se situe à 300 kilomètres d'Helsinki.



La première réaction de Roberto Martinez à l'issue du tirage au sort: "Il y aura une forte charge émotionnelle face à la Finlande, qui dispute son premier grand tournoi. D'un point de vue logistique, nous devrons prendre une décision, maintenant que l'on sait que nos deux rencontres à Saint-Pétersbourg ne se suivent pas. Une chose est certaine pour l'instant: le premier match face à la Russie sera très important."





Les scénarios pour la suite de la compétition

Les différents groupes:

Les barragistes:

Si la Belgique termine première de son groupe, elle affrontera l'un des quatre meilleurs troisièmes de groupe à Bilbao, le dimanche 28 juin. Avant de potentiellement retrouver le vainqueur du groupe A (Italie, Suisse, Turquie, pays de Galles) ou le second du groupe C (Pays-Bas, Ukraine, Autriche et le barragiste A ou B) en quart de finale, à Munich, le 3 juillet.Si la Belgique se qualifie à la deuxième place de son groupe, elle affrontera le 2e du groupe A (Italie, Suisse, Turquie, pays de Galles) à Amsterdam le samedi 27 juin. En cas de qualification pour les quarts, ce sera un potentiel choc avec le vainqueur du groupe C (Pays-Bas, Ukraine, Autriche et le barragiste A ou B) ou un troisième de groupe, à Bakou, le 4 juillet.Pour rappel, les demi-finales et la finale se disputeront à Wembley (Londres).

Voie D

Demi-finale 1 : Géorgie - Belarus

Demi-finale 2 : Macédoine du Nord - Kosovo

Finale : demi-finaliste 1 - demi-finaliste 2

Voie C

Demi-finale 1 : Écosse - Israël

Demi-finale 2 : Norvège - Serbie

Finale : demi-finaliste 2 - demi-finaliste 1

Voie B

Demi-finale 1 : Bosnie-Herzégovine - Irlande du Nord

Demi-finale 2 : Slovaquie - République d’Irlande

Finale : demi-finaliste 1 - demi-finaliste 2

Voie A

Demi-finale 1 : Islande - Roumanie

Demi-finale 2 : Hongrie - Bulgarie

Finale : demi-finaliste 2 - demi-finaliste 1

Revivez le tirage au sort: