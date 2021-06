Ce mardi, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a réduit sa liste de 33 à 26 joueurs. Exit notamment Mason Greenwood, blessé, et Jesse Lingard. En revanche, on y retrouve bien Harry Kane, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jude Bellingham, Phil Foden ou Mason Mount.

De très beaux noms qui valent des dizaines de millions d’euros sur le marché des transferts où la valeur marchande des 26 Anglais atteint même 1,32 milliard d’euros (ce qui est bien plus que les 1,04 milliard de Manchester City, le club avec la plus grande valeur de la planète). Soit une moyenne de 50,8 millions par joueur de Gareth Southgate, grâce notamment à certains qui explosent les compteurs : Harry Kane (120M), Jadon Sancho (100M) ou encore Raheem Sterling (90M) et Marcus Rashford (85M). C’est évidemment le total le plus élevé de toutes les nations présentes à l’Euro.

La France (1,04 milliard) est deuxième devant l’Allemagne (964 millions), l’Espagne (915 millions, alors qu’il n’y a que 24 joueurs) et le Portugal (829 millions). L'Italie se classe dans la foulée avec une valeur totale de 779 millions d'euros alors que la Finlande, futur adversaire des Diables rouges, est bon dernier des 24 nations qualifiées pour l'Euro avec 44,5 millions d'euros.

La Belgique (670 millions) arrive de son côté au 7e rang, juste devant les Pays-Bas (637 millions). Ce qui signifique que l'effectif de Robert Martinez vaut... la moitié de l'Angleterre… La faute notamment à l’âge de certains Diables rouges qui fait chuter leur valeur marchande du groupe (6 millions pour Vertonghen, 8 millions pour Boyata et Mignolet, 9 millions pour Benteke, Witsel et Mertens). Mais pas leur talent. Et c’est bien cela le plus important sur un terrain…