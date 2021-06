Personne n’aurait osé imaginer la Suède finir première de son groupe après leur mi-temps face à l’Espagne. Leur deuxième rencontre face à la Slovaquie avait été poussive mais le plus important était de repartir avec ces trois points précieux.

Contre la Pologne, les hommes d’Andersson se sont offert le luxe d’ouvrir le score rapidement et on a bien cru que cela n’aurait pas suffi. Après deux minutes, Forsberg concluait après un superbe une-deux avec Isak (1-0, 2e). Un but précoce et précieux, le deuxième le plus rapide de l’histoire de l’Euro, qui leur permettait d’attendre face aux partenaires de Lewandowski, obligés de se découvrir pour éviter l’élimination.

Le 5-3-2 initial des Blancs et Rouges se troquait en 3-5-2 et les pistons, Zielinski et Jozwiak, se trouvaient dans l’obligation de prendre des risques quitte à laisser des espaces derrière.

Cette audace a failli payer rapidement mais Lewandowski a trouvé la barre transversale par deux fois après deux têtes piquées (17e). L’idée était d’égaliser avant la pause. Le combat physique devenait de plus en plus ardu. Malgré les services de Zielinski (34e, 40e), la Suède restait sereine. Le milieu de terrain napolitain n’était pas plus verni quand il tentait sa chance (42e, 45e+1)