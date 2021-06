La bande à Embolo avait tout en main pour se rapprocher d’une qualification pour le 2e tour.

Les Helvètes punis ! À l’heure de jeu, ils ont déjà commencé à sortir le champagne, en se disant que la fin de journée serait bien arrosée. Au coup de sifflet final, les bulles ont été remplacées par… une soupe à la grimace. La raison ? Les Suisses ont joué “petit bras” en reculant après avoir mené au score (49e) et dominé les échanges. Et le changement de Shaqiri par Zakaria (66e), plus défensif, n’a pas aidé.

Un partage au goût amer qui éclipse la bonne performance de l’attaquant Breel Embolo. Auteur de ce qui aurait dû être une passe décisive si Seferovic ne s’était pas montré maladroit, puis d’une belle chevauchée, qui aurait dû se conclure par l’ouverture du score, avant d’enfin tromper Ward d’une tête croisée. Une action qui récompense aussi son précieux travail de pivot.