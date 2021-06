Avant que le groupe A et le groupe B puissent entamer leur deuxième journée de compétition, ce mercredi, le groupe F prend ses droits. Un véritable "groupe de la mort" qui pourrait voir l'élimination d'un des trois ténors que sont le Portugal, la France et l'Allemagne.Mais ce groupe F contient aussi la Hongrie, qui entend bien ne pas faire de la figuration devant son public, à Budapest. Une difficulté supplémentaire pour le champion d'Europe en titre portugais qui se doit de l'emporter avant d'affronter ses deux adversaires les plus prestigieux. Pour éviter de tomber dans le piège hongrois, l'incontournable Cristiano Ronaldo sera mieux entouré que jamais, avec notamment Diogo Jota, Bernardo Silva et Bruno Fernandes.