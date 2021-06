Portugal-France sera l'affiche du jour, à l'Euro. Pendant ce temps, les supporters des Diables auront surtout à l'oeil les différents scénarios possibles dans la course à la troisième place des groupes E et F, puisque c'est plus que probablement dans ces groupes qu'il faut chercher l'adversaire de la Belgique en huitième de finale.Avant cette dernière journée décisive, nous vous proposons de poser toutes vos questions à Jonathan Lange, rédacteur en chef des Sports, et Clément Tainmont, notre consultant sur cet Euro.