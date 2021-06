Les Danois pourront-ils faire aussi bien que leurs glorieux aînés? En 1992, le Danemark n'est pas qualifié via le terrain à l'Euro. Second de son groupe derrière la Yougoslavie, le pays scandinave ne doit pas se rendre en Suède. La guerre en décide autrement. À cause du conflit dans les Balkans, l'ONU décide d'exclure les Yougoslaves de toute compétition européenne. Les Danois héritent du ticket et finissent par... remporter l'Euro. Un souvenir impérissable pour les supporters et les amoureux du football. Si elle a moins de talent qu'à l'époque, cette équipe recèle de beaucoup de qualités. Et elle pourrait bien ennuyer les Diables rouges dans sa poule. Même si la Belgique l'a vaincu par deux fois en Ligue des Nations en 2020.

L'équipe du Danemark pour l'UEFA Euro 2020

Les Danois ont la réputation d'être une équipe ennuyante à jouer. Lors de la Coupe du monde 2018, les Danois avaient d'ailleurs accroché les Français lors des matches de poules (0-0). Une nouvelle fois, le coach Kasper Hjulmand s'appuiera sur l'expérimenté Kasper Schmeichel (Leicetser), fils du légendaire Peter, au poste de gardien. Devant lui, l'entraîneur et sélectionneur qui est arrivé en 2020 change très peu son onze de base. Avec une défense à quatre composée de Joachim Maehle (ex-Genk, Atalanta), Simon Kjaer (capitaine, AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea) et Daniel Wass (Celta Vigo).

Simon Kjaer, l'âme et le capitaine de l'équipe © AFP

C'est un entrejeu musclé qui attend les Diables. Il est représenté par deux couteaux suisses: Thomas Delaney (Dortmund) et Pierre-Emile Hobjerg (Tottenham). Leur rôle est très important afin de laisser le champ libre au numéro dix de l'équipe en la personne de Christian Eriksen (Inter Milan). Le joueur de l'Inter est également très important pour les coups de pied arrêtés. Très impliqué en sélection, il est le meilleur passeur de l'histoire de sa sélection avec 24 caviars déposés pour ses coéquipiers. Il est également le deuxième meilleur buteur de l'histoire de son pays avec 36 buts. C'est aussi le joueur le plus capé de son équipe avec 108 sélections.

Devant, l'attaquant Yussuf Poulsen (RB Leipzig) fait figure de référence. Le joueur de Leipzig a d'ailleurs marqué contre l'Allemagne lors des matchs amicaux (1-1 juste avant la phase finale. Martin Braithwaite (FC Barcelone) évolue lui davantage sur un côté. S'il fait le nombre au FC Barcelone, il peut également se montrer dangereux sur le front de l'attaque danoise. Enfin, Kasper Dolberg (Nice) , l'ancienne pépite de l'Ajax qui évolue désormais à Nice n'a pas encore exploité son énorme potentiel. Mais s'il est en forme, il est capable de peser sur une défense et d'avoir des gestes de classe. Il sera en balance avec Jonas Wind (Copenhague)

Si la sélection présente certaines qualités offensives, elle ne recèle pas de référence en tant qu'ailier. Robert Skov, le feu-follet d'Hoffenheim, peut endosser cette responsabilité. Mais il est loin d'être une référence à ce poste.

Le groupe du Danemark

Le Danemark aura l'avantage de jouer tous ses matchs à domicile, ce qui diminuera notamment ses déplacements. Les Scandinaves sont tombés dans le groupe B, celui de la Belgique, de la Russie et de la Finlande. Clairement, cette équipe semble être la deuxième force en puissance de ce groupe. Absente des débats en 2016, elle a une revanche à prendre sur elle même comme sur ses aînés.

Calendrier du Danemark lors de l'Euro 2021

Danemark - Finlande: le samedi 12 juin 2021 à 18h au Parken Stadium (Copenhague). La stat contre la Finlande: le dernier match entre les deux formations a été remporté par la Finlande le vendredi 04 février 2000 (Matches amicaux - Matches amicaux : 2-1).

Danemark - Belgique: le jeudi 17 juin 2021 à 18h au Parken Stadium (Copenhague). La stat contre la Belgique: le dernier match entre les deux formations a été remporté par la Belgique le mercredi 18 novembre 2020 (Ligue des nations A - 6e journée : 4-2).

Danemark - Russie: le lundi 21 juin 2021 à 21h au Parken Stadium (Copenhague). La stat contre la Russie: le dernier match entre les deux formations a été remporté par la Russie le mercredi 29 février 2012 (Matches amicaux A - 29/02/2012 : 2-0).

Si le Danemark finit premier, il affrontera le meilleur troisième du groupe A en huitième de finale (Italie, Suisse, Turquie, Pays de Galle) /D (Croatie, République Tchèque, Angleterre, Écosse) /E (Pologne, Slovaquie, Espagne, Sudèe) /F (France, Allemagne, Hongrie, Portugal).

Si le Danemark finit second, il jouera contre le second du groupe A en huitième de finale (Italie, Suisse, Turquie, Pays de Galle).

La star de l'équipe: Christian Eriksen

Eriksen, le digne héritier de Laudrup au Danemark © AFP

La star de l'équipe, c'est lui ! Dans le dur après son transfert à l'Inter Milan en janvier 2020, le numéro 10 est revenu dans le parcours en deuxième partie de saison. Et il a pleinement contribué au titre en Serie A. Plusieurs fois, il a mis son équipe sur la voie du succès comme sur ce but importantissime contre Crotone. S'il n'avait disputé que huit petits matchs avant janvier, il en a joué 18 par après. Avec trois buts inscrits lors des sept dernières rencontres, il a su modifier un peu son jeu pour se soumettre à l'exigeant Antonio Conte. Lancé à 18 ans en équipe nationale, il est considéré comme le digne successeur d'un certain Michael Laudrup. 30 ans plus tard, il aura pour ambition de faire aussi bien son idole.