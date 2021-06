Les Danois ont pris quelques risques offensifs et sur un service de Mathias Jensen, Braithwaite a frappé du droit mais son envoi était trop central (11e). Par contre, l'attaquant du FC Barcelone a fait mouche de la tête sur corner (18e). Ce but a réveillé les Bosniens, qui ont pris l'ascendant et Sinisa Sanicanin, isolé au centre de la surface par Amir Hadziahmetovic, a manqué sa reprise du droit (24e). Toutefois, la dernière action bien menée a été pour les Danois mais le tir de Braithwaite a été contré (43e). En seconde période, les Danois ont plus souvent tiré au but. Si les tentatives de Jens Stryger Larsen du gauche (52e) et de la tête (58e) ont été bloquées, Daniel Wass a dévissé sa frappe (59e). Le rythme a alors baissé en raison du grand nombre de remplacements. Parmi ceux-ci, il y a eu celui de Cornelius (71e), qui a doublé la marque sur les suites d'un corner (74e). L'attaquant de Parme a été moins efficace sur une phase quasiment identique (83e). Côté bosnien, l'Eupenois Smail Prevljak est monté au jeu (56e).

La composition danoise: Schmeichel - Stryger Larsen, Kjaer (46e Andersen), Christensen, Boilesen - Eriksen (59e Delaney), Wass (71e Cornelius), Jensen - Skov (70e Maehle), Dolberg (46e Wind), Braithwaite (46e Poulsen)

Deux équipes du Groupe C à l'Euro sont entrées en action. Battue 1-0 par l'Angleterre, l'Autriche a concédé un match nul (0-0) face à la Slovaquie au Stade Ernst Happel de Vienne. Les Pays-Bas ont battu la Géorgie 3-0 avec des buts de Memphis Depay sur penalty (10e), Wout Weghorst (55e) et Ryan Gravenberch (76e). La Macédoine du Nord et l'Ukraine complètent le quatuor.

Au Riverside Stadium de Middlesbrough, l'Angleterre a gagné 1-0 contre la Roumanie. Gareth Southgate a fait tourner son équipe en n'alignant aucun finaliste de Ligue des Champions et en titularisant trois joueurs non-retenus pour l'Euro pour l'instant (James Ward-Prowse, Ben White et Ben Godfrey). Malgré cette tactique étonnante, les Anglais ont géré la première mi-temps mais ont dû attendre avant de se créer la première véritable occasion: une reprise puissante de la tête de Dominic Calvert-Lewin a heurté sur la transversale (32e). Jadon Sancho a lui aussi vu sa frappe échouer sur la barre (38e) mais assez passifs en défense, les Anglais ont pu compter sur un arrêt de Sam Johnstone devant Deian Sorescu (43e). Après la pause, les Anglais ont plusieurs fois frôlé le but, mais ils ont eu chaud quand, sur une erreur de Marcus Rashford, Alexandru Cicaldau a filé vers le but et a tiré à côté (54e). Par la suite, l'Angleterre a obtenu deux penalties: Rashford a transformé le premier (67e, 1-0) et Jordan Henderson a manqué le second (78e).

A l'Euro, les Anglais ont été versés dans le Groupe D avec la Croatie, la Tchéquie et l'Ecosse, qui a battu 0-1 le Luxembourg pourtant réduit à 10 dès la 35e.