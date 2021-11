Pour l'Équipe de France, le dernier Euro ne s'est pas déroulé comme prévu. Après une phase de poules chaotique et seulement une victoire en trois matchs, les champions du monde en titre se sont faits sortir dès les huitièmes de finale par la Suisse alors qu'ils menaient de deux buts.

"C'était 3-1 et normalement, c'est très difficile de faire un résultat dans ce genre de matchs. Mais on a ressenti quelque chose et on s'est dit que ça ne pouvait pas être fini", a expliqué le gardien hélvète, Yann Sommer dans une interview accordée à Eleven Sports. Avec deux buts dans les dix dernières minutes, les Suisses ont forcé les prolongations avant les tirs au but après lesquels, ils ont accédé aux quarts de finale.

"On a vu pendant le match et surtout quand ils ont marqué le dernier but, ils pensaient déjà être en quarts", se souvient Sommer qui explique que cette attitude a motivé la Nati, "C'était notre chance, on s'est regardé et on s'est dit qu'on devait aller jusqu'au bout. Finalement, on a gagné."

Pour le gardien du Borussia Mönchengladbach, les Bleus ont perdu de leur propre faute : "Les Français ont-ils été arrogants ? Oui, bien sûr ! Et cela nous a donné l'avantage parce que personne ne pensait que la Suisse pouvait battre la France. C'était donc une chance pour nous."