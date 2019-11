Mario Balotelli, Romelu Lukaku, Tammy Abraham, Raheem Sterling, Paul Pogba, Ahmad Mendes Moreira (SBV Excelsior, D2 néerlandaise). Tous ont un pont commun, ils ont récemment été victimes de racisme. Et on en oublie, tant cette plaie commence à méchamment s'infecter sur les terrains de foot à travers l'Europe, avec des réactions plus ou moins (mais surtout moins) molles des instances du foot et des clubs.

C'en était trop pour Frenkie de Jong et Georginio Wijnaldum, qui ont profité de la victoire des Pays-Bas contre l'Estonie (5-0) pour délivrer une image forte. C'est suite à un but du médian de Liverpool (originaire du Surinam) que tout cela s'est joué. Au moment de fêter son but, Gini s'est joint au Blaugrana pour exhiber son bras aux côtés de celui de Frenkie.

Une image dotée d'une symbolique particulièrement forte vu le climat politique un peu flippant qui règne sur l'Europe.