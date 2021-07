L'Angleterre et le Danemark en découdent ce mercredi soir pour voir qui disputera la finale de l'Euro face à l'Italie.

Après un début de match musclé sans réels occasions, ce sont les Danois qui ont trouvé la faille à la 30e sur coup franc.

Mikkel Damsgaard, d'un envoi parfaitement travaillé et puissant, a trompé la vigilance de Jordan Pickford. Un but somptueux qui a par contre refroidi tout le stade de Wembley... jusqu'au but égalisateur des Anglais dans la foulée.