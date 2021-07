Au petit jeu du onze idéal entre les deux finalistes, Clément Tainmont penche pour la Squadra Azzura.

“Donnarumma, le gardien que l’Italie attendait après Buffon”

“Je n’avais pas forcément le sentiment que c’était un très grand gardien avant le tournoi. Un grand, oui, avec du talent et de la jeunesse. Mais là, il a prouvé qu’il était dans la catégorie d’au-dessus en se révélant durant cette compétition, lui qui n’a encore jamais joué la Ligue des Champions. Physiquement, il en impose et malgré son gabarit, il va très vite au sol. Et puis, c’est un patron. Il n’y a clairement pas match avec Pickford. C’est le gardien que l’Italie attendait après Buffon.”

(...)