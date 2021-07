Comme Nicolas Anelka et Christian Karembeu en 2000 (Real Madrid/France), comme Fernando Torres et Juan Mata en 2012 (Chelsea/Espagne) puis Cristiano Ronaldo et Pepe en 2016 (Real Madrid/Portugal), au moins deux joueurs de Chelsea réussiront le doublé Ligue des champions et Euro la même année. Ce sera soit Mount, James et Chilwell pour l’Angleterre, soit Emerson et Jorginho pour l’Italie.

Mais l’un d’entre eux se détache clairement du lot des cinq Blues grâce à ses solides performances répétées dans l’entrejeu. Jorginho, le seul Italien évoluant en Angleterre, est même l’une des pièces maîtresses de Roberto Mancini. Avec 477 ballons touchés, 399 passes réussies (sur 426), 40 ballons récupérés, 14 fautes provoquées et 72,3 km parcourus dans le tournoi, il domine l’ensemble de ces catégories statistiques pour son équipe. Voici huit choses à savoir sur le numéro 8 de la Squadra.