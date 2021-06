Les Portugais remettent leur titre en jeu. Après la belle surprise à l'Euro 2016 en ne gagnant pas un match après 90 minutes avant la demi-finale, la Selecao avait déjoué tous les pronostics. Jusqu'à ce but épique en prolongation lors d'une finale irrespirable face à la France d'un Didier Deschamps médusé et d'un Eder ressuscité. En cinq ans, le statut de l'équipe a changé. D'éternel favori à la victoire suprême, l'équipe entraînée par Fernando Santos a remporté une Ligue des Nations en plus de l'Euro 2016. Si son élimination en quart de la Coupe du monde était un accident de parcours, la Selecao a repris sa marche en avant et s'est qualifiée à nouveau pour le prochain final four de la nouvelle compétition européenne. De quoi s'avancer avec des bases solides dans la phase finale de cet Euro 2021.

Equipe type du Portugal pour l'UEFA Euro 2020

Le Portugal s'avance avec des certitudes. Fernando Santos peut s'appuyer sur un groupe mêlant jeunesse et expérience. Au goal, c'est l'éternel Rui Patricio (Wolverhampton) qui devra garder les cages. Devant lui, l'entraîneur s'appuie sur un quatre arrière à plat. De gauche à droite, on retrouve Raphaël Guerreiro (Dortmund) ou l'excellent Joao Cancelo (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City) - Pepe (Porto) ou Jose Fonte (Lille) et Nelson Semedo (Wolverhampton). Ce dernier est peut-être considéré comme la faiblesse de ce quatuor. Car il a tendance à laisser des boulevards dans son dos et qu'il a été jugé trop court pour le Barça qui l'a envoyé à Wolverhampton. Le jeune Nuno Mendes (19 ans, Sporting Lisbonne), qui a explosé cette saison, pourrait bien lui piquer sa place sur le gong.

Au milieu du jeu, la concurrence fait rage. Généralement, Santos évolue avec deux médias assez défensifs. William Carvalho (Betis Séville), Danilo Perreira (PSG) et Sergio Oliveira (Porto) se disputent les deux chaises disponibles. Devant eux, l'indéboulonnable Bruno Fernandes (Manchester United) est la plaque tournante de l'équipe. Le milieu a encore pris une autre dimension après cette saison et la confirmation de sa bonne forme depuis son transfert à Manchester United. Sur les côtés, Bernardo Silva (Manchester City), qui a perdu la finale de Ligue des champions et Diego Jota (Liverpool) qui a bien digéré son transfert à Liverpool partent avec une longueur d'avance. Ils devancent des joueurs comme Renato Sanches (Lille, Golden Boy 2018) ou encore Gonçalo Guedes (FC Valence).

Enfin, doit-on réellement présenter celui qui va officier en pointe de l'attaque du Portugal? Avec son brassard vissé sur le bras, Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) aura une nouvelle fois la tâche de dynamiter les défenses adverses. Mais à la différence près qu'il n'est désormais plus seul. Car André Silva sort d'une saison canon à Francfort avec 29 goals et 10 passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues. Tout comme la pépite Joao Felix qui a beaucoup progressé depuis son arrivée à l'Atletico. Avec une panoplie de joueurs créatifs, la différence peut venir de partout. Et ce n'est pas CR7 qui s'en plaindra.

Le groupe du Portugal

La Portugal n'a pas été verni au tirage. En héritant de l'Allemagne et de France, la Selecao a tiré le groupe le plus compliqué. Cependant, les hommes de Fernando Santos ont un petit avantage: ils affrontent en premier son adversaire le plus faible sur papier. En cas de victoire, CR7 and co pourraient voir la suite de la compétition avec plus de tranquillité. En cas de mauvais résultat par contre, les choses se corseraient.

Calendrier de du Portugal lors de l'Euro 2021

Hongrie - Portugal: le mardi 15 juin à 18h au Ferenc-Puskás (Budapest). La stat contre la Hongrie: le dernier match entre les deux formations a été remporté par le Portugal le dimanche 03 septembre 2017 (Qualif. CM Europe - 8e journée : 1-0).

Portugal - Allemagne: samedi 19 juin 2021 à 18h à l'Allianz Arena (Munich). La stat contre l'Allemagne: le dernier match entre les deux formations a été remporté par l'Allemagne le lundi 16 juin 2014 (Coupe du monde - 1ère journée : 4-0).

France - Portugal: le mercredi 23 juin 2021 à 21h au Ferenc-Puskás (Budapest). La stat contre la France: le dernier match entre les deux formations a été remporté par la France le samedi 14 novembre 2020 (Ligue des nations A - 5e journée : 1-0).

Si le Portugal est premier, il affronte le meilleur troisième du groupe A (Italie, Turquie, Suisse, Pays de Galles), B (Belgique, Russie, Danemark, Finlande) ou C (Ukraine, Pays-Bas, Macédoine, Autriche).

Si le Portugal est second, il affronte le premier du groupe D (Angleterre, Croatie, Ecosse, République Tchèque).

La star de l'équipe: Crstiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, la star de l'équipe du Portugal © AFP

173 rencontres pour 103 buts en sélection. Des questions? Saison après saison, Ronaldo semble increvable. Comme sa soif de trophées. Meilleur buteur de Serie A avec 29 buts en 33 matchs, CR7 a une nouvelle fois prouvé, si besoin était, qu'il fait toujours partie des meilleurs joueurs de la planète. Avec un Ballon d'Or de retard sur Messi (cinq à six), le Portugais sait qu'il augmenterait considérablement ses chances de soulever ce trophée individuel. De quoi augmenter encore un peu plus sa motivation pour tenter de garder le trophée dans son pays.