Non. Une syllabe, trois lettres, qui peuvent avoir d’énormes conséquences. L’UEFA l’a appris à ses dépens en interdisant aux autorités de Munich l’illumination de l’Allianz Arena, mercredi soir, lors d’Allemagne - Hongrie. Une illumination qui avait pour objectif de protester contre le vote, mi-juin, d’une loi hongroise interdisant la promotion de l’homosexualité et le changement de sexe chez les jeunes en dessous de 18 ans, à l’initiative du parti souverainiste du Premier ministre Viktor Orban. "De par ses statuts, l’UEFA est une organisation politiquement et religieusement neutre. Étant donné le contexte politique de cette demande - un message visant une décision prise par le Parlement national hongrois -, l’UEFA doit refuser cette requête", a expliqué, mardi, l’instance dans un communiqué.