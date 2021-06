C'était une image que l'on ne pensait plus revoir. Après cinq ans loin des Bleus, Karim Benzema a revêtu la tunique tricolore. Clin d'oeil du destin, c'était à Nice, là où il avait disputé son dernier match avec l'équipe de France en octobre 2015, qu'il a effectué son retour.

Il a bien failli s'offrir un happy-end en s'offrant la première occasion d'une superbe tête décroisée après cinq minutes parfaitement détournée par Ward. Le gardien gallois l'a empêché de fêter ses retrouvailles avec sa sélection de la meilleure des manières. Il a détourné un pénalty que le natif de Lyon avait obtenu. En fin de match, sa frappe parfaite fut repoussée uniquement par le poteau même si Dembele exploita sa malchance pour alourdi le score.

"J'ai eu de très bonnes sensations, avec une bonne semaine de travail et de physique. Ça monte en puissance. C'était une saison difficile, avec la répétition des matchs. Je me suis bien senti, je suis monté en puissance, c'est de bon augure pour la suite.On a tenté, surtout contre des équipes comme ça avec cinq défenseurs et un bloc très bas. C'est difficile, on va peaufiner ça à l'entraînement, mais on a fait un très bon match, on a tenté et c'est le plus important", a réagi le principal intéressé.

"Si la réussite l'a fui, il a été disponible, a cherché les combinaisons avec ses deux partenaires d'attaque"

A travers ses déplacements et son apport dans le jeu, Karim Benzema a séduit même si la finition a fait défaut. Une prestation qui lui a valu une note de 6 de la part de l'Equipe avec des commentaires plus qu'encourageants.

"Le Madrilène n'a jamais lâché l'affaire. Si la réussite l'a fui, il a été disponible, a cherché les combinaisons avec ses deux partenaires d'attaque", note le quotidien. Sa relation avec Griezmann et Mbappé est prometteuse et le trio a montré de belles choses dans cet amical même si elle doit être peaufiné d'ici la semaine prochaine. "L'animation entre les trois de devant a été plutôt fluide avec un Benzema qui a plus cherché ses marques avec Griezmann et Mbappé que les deux derniers nommés entre eux."

"Il n'a manqué qu'un but à Benzema", estime pour sa part Le Parisien. "En une touche de balle, en déviation, dans le jeu à trois voire à quatre, il a étalé toute la palette de l'attaquant moderne naviguant à droite ou à gauche quand Kylian Mbappé et Griezmann exploitaient les espaces dans l'axe. L'association avec les deux champions du monde précités est prometteuse."

Il ne reste plus qu'à transformer ces promesses en buts dans dix jours face à L'allemagne.